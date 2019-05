Do Památníku Tomáše Bati se vrátilo letadlo. Maketu za šest milionů vyrobila olomoucká firma

Výrobu makety letounu Junkers F13 zajišťovala organizačně i finančně Nadace Tomáše Bati. Podle jejího ředitele Pavla Veleva je maketa stejná jako původní, která byla v památníku. Rozpětí křídel má téměř osmnáct metrů, na délku má deset a půl metru a váží přes tunu.

„Letadlo je přesně rozměrově, jako bylo to původní. Oproti originálu má zkrácená křídla. Do památníku by se jinak nevešlo, proto i za Bati zkracovali křídla,“ řekl Pavel Velev.

V letadle není motor, táhla ani vybavení kabiny. „Je vyrobené z duralového plechu, uvnitř je duralová konstrukce. Je to udělané tak, že by to mohlo létat, kdyby mělo vše, co má mít,“ popsal ředitel nadace.

Letadlo je ve stříbrné a černé barvě. Náročná byla podle Pavla Veleva zejména příprava. Půl roku se vytvářel ve 3D programu model, ve kterém se letadlo rozkreslilo na díly, kterých je asi 2000. Pro výrobce bylo těžké zejména ohnout vlnitý plech do správného tvaru.