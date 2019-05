Dobrovolníci v Moravskoslezském kraji za měsíc pomohli 15 lidem. Jsou o pět minut rychlejší než záchranka

Letos v dubnu spustili Moravskoslezští záchranáři systém pomoci dobrovolných zachránců. Takzvaní first respondeři mají ve svém telefonu staženou aplikaci, která je upozorní na pacienta v ohrožení života v jejich bezprostředním okolí.

video UDÁLOSTI: Záchranáři spolupracují s first respondery

Zvládnou i ty nejvážnější případy

Tito dobrovolníci za první měsíc pomohli v Moravskoslezském kraji v patnácti případech. „Jednalo se o stavy poruch vědomí, vážných úrazů a šestkrát o selhání všech základních životních funkcí. Resuscitace byla započata průměrně o pět minut dříve, než na místo dorazila posádka ZZS,“ doplnil Humpl.

V současné době je jen v tomto kraji registrováno přes 400 first responderů. „Budou probíhat další školení. Počítáme, že nám přibude asi dalších 80 dobrovolných záchranců. Zájem o školení je vysoký, určitě převyšuje počet aktuálně dostupných míst,“ říká Humpl. Během školení se zachránci učí hlavně správnou resuscitaci nebo jak obsluhovat aplikaci.

Zatím pomáhají jenom pracovníci IZS, na Královéhradecku i laici

V Moravskoslezském kraji zatím do systému dobrovolných záchranářů berou pouze vyškolené záchrance. „Do týmu se můžou zapojit jen pracovníci integrovaného záchranného systému (IZS) – tedy hasiči, dobrovolní hasiči, policisté, vodní nebo letečtí záchranáři. Úplné laiky zatím nebereme,“ uvedl Humpl.

V Královéhradeckém kraji, kde s first respondery začali v září 2016 jako první, do týmu přibrali i veřejnost. „Jsme jediná záchranka, která využívá i laiky. Ale není to tak, že bychom brali lidi z ulice. Stanovili jsme si přísná pravidla a ty lidi musíme nejdříve proškolit,“ říká mluvčí záchranky Královéhradeckého kraje Ivo Novák.