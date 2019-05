Bílými Karpaty brouzdá medvěd. Chovatelé by měli zabezpečit stáda a včelíny

Podle Martina Tomeška z AOPK ČR se medvěd spatřený na Uherskohradišťsku choval standardně. „Po vyrušení se vzdálil. Odlili jsme jeho stopu a pro rychlý přenos informací jsme v kontaktu se starosty nejbližších obcí. Chovatelům doporučujeme, aby zabezpečili svá stáda a včelíny, které by medvěda mohly lákat. Na tom, že se zde medvěd pohybuje, není nic výjimečného. Je to zvíře, které do zdejších lesů patří, stejně jako rys a vlk,“ uvedl Tomešek.

Pro lidi, kteří v oblasti žijí, platí podle něj stejná doporučení jako v případě medvědice, která byla v nedalekých Beskydech nedávno označena monitorovacím obojkem a nyní je na Slovensku. „Medvěd je velké zvíře, které vyžaduje respekt. Prosíme proto obyvatele i návštěvníky, aby se šelmu nepokoušeli najít, nepřibližovali se k ní a zároveň nenechávali v okolí lidských sídel odpadky,“ doplnil Tomešek.