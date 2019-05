Před 22 lety vyhnala lidi povodeň. Ostravská Nová Ves teď v místě plánuje výstavbu nových domů

Lidem, kteří v roce 1997 přišli o své domy, zůstaly jenom pozemky. Někteří by se chtěli do Nové Vsi vrátit, výstavbu domů tam ale zatím nedovoluje územní plán Ostravy. Zastupitelstvo města už ale nedávno schválilo žádost o pořízení změny tohoto dokumentu.

Starosta městského obvodu Tomáš Lefner (SNK) tvrdí, že se doposud setkával jenom s neochotou jednat o změně územního plánu. Úpravy musí schválit hlavní architekt, odbor životního prostředí i samotné město Ostrava. „Zájem o to bydlení tady neustále je,“ zdůraznil. Pokud by se Nové Vsi podařilo prosadit změnu územního plánu, mohlo by se tam začít stavět během několika let.

V Zátoru musely k zemi další domy

Jiná situace než v Nové Vsi je v Zátoru na Krnovsku, který při povodních v roce 1997 patřil k nejpostiženějším v regionu. K zemi tehdy muselo dvanáct domů a nedávno je následovaly další, protože stály v aktivní záplavové zóně.

„Rodinný dům stál u řeky a na podzim byl vydaný demoliční výměr. Dům byl totálně zlikvidován včetně vybagrování základů,“ popisuje likvidaci jednoho z domů starostka Zátoru Salome Sýkorová (SNK ED). Podobným způsobem bylo v obci odstraněno dalších devět domů. Všechny byly v území, ve kterém podle nového územního plánu může být už jenom zeleň. Obyvatelé, kteří se museli vystěhovat, dostali odškodnění.