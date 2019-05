Školy na okraji Prahy bojují s převisem zájemců. Nespádové děti téměř nemají šanci

Ve všech oslovených školách z okrajových částí Prahy se letos k zápisu hlásilo více dětí, než na kolik mají kapacitu. Například v Klánovicích musela Masarykova základní škola odmítnout téměř polovinu zájemců. „Máme tři první třídy a bereme do nich 76 dětí. Hlásilo se jich celkem 131. Bereme děti do výše kapacity školy a zbytek nepřijmeme, protože celková kapacita školy je naplněná a tu nesmíme překročit,“ řekl ředitel školy Michal Černý.

Podobně je na tom i ZŠ Edvarda Beneše v Čakovicích: „Zatím jsme vždycky dokázali přijmout všechny spádové děti. Ty nespádové nebereme vůbec. My máme k zápisu kritérium trvalý pobyt v městské části, a pokud to kritérium není splněno, tak dáváme automaticky rozhodnutí o nepřijetí. Kapacity prostě na další děti nejsou,“ řekl ředitel školy Martin Střelec.

Školy si s vysokým počtem přihlášených prvňáčků musí poradit. Každá škola řeší situaci po svém. V Uhříněvsi otevřou další třídu, v Čakovicích staví novou budovu. „Hlásilo se více dětí, než je naše současná kapacita. V příštím školním roce budeme mít sedm tříd, tolik jich máme už počtvrté. Třídy navyšujeme permanentně už 10 let a ještě budeme asi dalších šest let navyšovat. My teď ale dostavujeme objekt, který budeme za měsíc otevírat, takže ta kapacita bude dostatečná,“ upřesnil ředitel čakoviské školy.

„Musím nechat místo v případě, že by se někdo přestěhoval do spádové oblasti. Je to vždycky taková sázka do loterie. Letos proto musíme otevírat čtyři třídy, zatímco v současné době máme tři první třídy. Vzhledem k tomu, že se v Uhříněvsi hodně staví, počet dětí stoupá,“ vysvětluje situaci v Uhříněvsi Vodičková.

Změna adresy za úplatu je prý běžná praxe

V Klánovicích byli schopní přijmout i několik málo prvňáčků z nespádové oblasti, škola je vylosovala: „Ze spádového obvodu jsme vzali všechny děti, těch bylo 59, vzali jsme i všechny sourozence našich dětí a ještě jsme vylosovali sedm dalších nespádových dětí. Losuje se veřejně, letos losoval pan radní,“ řekl Černý ze ZŠ v Klánovicích.

Právě kvůli nedostatku míst ve školách v Praze a okolí rodiče budoucích prvňáčků často svým dětem mění adresy, aby je dostali na školu, kterou preferují. Někde si za přepis bydliště dokonce můžou i zaplatit. „Na facebookové stránce Klánovic jsem viděl i příspěvek, kde lidé za přepis adresy dítěte nabízí 10 tisíc korun. V diskusi pod příspěvkem pak lidé psali, že jim nabízeli přepis adresy i za 15 tisíc,“ dodal ředitel klánovické školy.