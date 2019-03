Rodiče nevědí, kam dají děti do školy. Tišnov zrušil spádové obvody a vypověděl obcím smlouvy

Tišnovští zastupitelé rozhodnutí brání, obávají se, že nebudou mít místo pro „své“ školáky, natož z okolních obcí. Přitom ve školách navýšili v posledních letech kapacitu o tři sta míst. „Můj primární zájem je, aby se tišnovské děti dostaly do tišnovských škol. V okamžiku, kdy ty kapacity nejsou, tak se musím rozhodnout například k tomuto nepopulárnímu kroku, a tím je zrušení spádovosti,“ vysvětlil místostarosta Tišnova Martin Sebera (MOST).

Podle odhadů města by se mělo do jejich škol hlásit 183 dětí, z toho 164 přímo z Tišnova. Neznámou je přitom počet dětí, které se do srpna přistěhují. Míst v tamních školách je pouze 160 s možností rozšíření na 180, když bude ve třídě 30 žáků.

„Já jsem si prvně myslela, že je to legrace. Pokud nám opravdu dal někdo takhle nůž na krk a říká, že neberou děti z okolních vesnic, tak syna přihlásím k trvalému pobytu do Tišnova k příbuzným,“ řekla Lenka Sodomková, která by měla dát za měsíc svého potomka k zápisu do první třídy. Chce, aby navštěvoval základní školu v Tišnově. Bydlí však v nedaleké obci Železné, a tak bez smlouvy o spádovosti tam už nemá garantované místo.

Škole v nedaleké Lomnici žáci chybí

Do Základní školy Tišnov, která je jednou ze dvou veřejných základních škol v Tišnově, dosud v průměru chodilo šedesát procent žáků přímo z Tišnova a čtyřicet procent žáků bylo z okolních obcí. „Okolo Tišnova je několik velkých škol, které nejsou naplněny, a přijde nám zbytečné, aby tam byly poloprázdné školy a u nás se děti mačkaly ve třídách,“ řekla ředitelka ZŠ Tišnov Radmila Zhořová.

Do tišnovských škol se mohou děti z okolních obcí každopádně hlásit stále, přijmou je ale pouze v případě, že jim zbydou volná místa. O tom, kdo je zaplní, rozhodne los. To nepřijde spravedlivé třeba starostovi Železného. „Takže se může stát, že dítě z Lomnice, kde škola je, se dostane do Tišnova a naše dítě třeba bude muset jezdit do Lomnice,“ řekl starosta obce Železné Radomír Pavlíček (STAN).

Školský zákon umožňuje v krajní situaci zásah krajského úřadu. Ten může nařídit rozšíření školského obvodu. Přistupuje k tomu ale jen v mimořádných případech. Jestli jím bude právě Tišnov, bude jasné až v druhé polovině dubna po zápisech.