Ničí fasády domů a přenáší nemoci. Ostrava chystá odchyt přemnožených holubů

Město už vypsalo veřejnou zakázku na regulaci populace holubů, a to i na základě žádosti městských obvodů. Odchyt přemnožených ptáků by měl probíhat od května do podzimu. Podle náměstka primátora Ostravy Radima Babince (ANO) by mělo být ve městě rozmístěno 48 odchytových klecí.

Speciální klece budou rozmístěny ve čtyřech městských obvodech, kromě samotného centra města to bude ještě nejlidnatější městský obvod Jih a pak také Svinov a Polanka. Nejvíce jich bude v centrální městské části Moravská Ostrava a Přívoz. Právě tam holubi působí nejvíc problémů. Město navíc žádá občany, aby holuby nekrmili a ani nemanipulovali s odchytovými klecemi.