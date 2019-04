Města v Česku mají nové obyvatele - nutrie

„Může narušovat vodní díla, dokáže hloubit nory do hrází,“ uvedl David Číp, ekolog, ČSOP JARO Jaroměř. Přenáší ale i parazity nebo leptospirózu. „Město o problému ví, máme stížnosti, snažíme se to ve spolupráci s Povodím Labe i státní správou řešit,“ uvedla Magdaléna Vlčková, mluvčí magistrátu Hradce Králové. Uprostřed města nemají nutrie žádné přirozené nepřátele a lidská strava jim svědčí. „Vzniklo to i tím, že lidé, kteří je tam chodí krmit, krmí nutrie obilovinami, čímž způsobují, že ve vrzích se pak objevuje čím dál víc nutrií,“ dodala Vlčková.

Nutrie se stávají i vyhledávanou „pochoutkou“

Původně pocházejí z chovů, které u nás byly populární hlavně v 70. letech. Některým pomohli na svobodu sami chovatelé, když se jim přestaly vyplácet. „Rozhodně není důvod, aby nutrie v Česku ve volné přírodě žila, nejlepší by bylo ta zvířata pochytat a umístit k chovatelům, aby je normálně využili,“ dodává Číp. V poslední době stoupá zájem o maso nutrií, je totiž libové, snadno stravitelné, podobné králíkovi.