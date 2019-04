Nový Libušín by se měl návštěvníkům otevřít příští rok v březnu. Šest let po ničivém požáru

„Stavební práce na obnově Libušína bychom rádi dokončili do října letošního roku,“ řekl ředitel muzea Ondruš. Stavba začala v létě 2017.

Zajímavostí bude systém, který bude hasit případný požár, a to pomocí plynu. Kvůli tomu je v objektu umístěna speciální folie, která zabrání úniku plynu. V případě požáru technologie pustí plyn, který požár uhasí. „Jde o unikátní technologii v republice. Už jsme ji zkoušeli v praxi, funguje to,“ řekl technický náměstek muzea Milan Gesierich.

Areál na Pustevnách tvoří výletní ubytovny, které Jurkovič vystavěl v letech 1897 až 1899. Vynikají vyřezávanými dřevěnými prvky, které mají dekorativní i nosnou funkci. Pro Jurkovičovy stavby je typická výrazná barevnost – a to zvenku i uvnitř. Interiéry Libušína zdobily motivy z valašských i slovenských pověstí. Maloval je akademický malíř Karel Štapfer podle návrhů Mikoláše Alše. K unikátům patřily i tři secesní lustry, příborník, skleník či hodiny.

Chata se vrátí do podoby z roku 1925

Obnova Libušína by měla vyjít na sto milionů korun. Objekt bude mít mírně jiné barvy, vrátí se do podoby z roku 1925, kdy byly dostavěny všechny jeho části. Tělo stavby bude světlejší, změní se i odstíny barev, červená nebude tak výrazná jako dříve, dřívější bílá bude lehce do okrova.