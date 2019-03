Vyhořelý Libušín vstává z popela. Na jeho místě je už nový základ

Chata by měla opět začít sloužit na podzim 2019. Obnova by měla celkově vyjít na 100 milionů korun. Přispěli na to také lidé, do sbírky poslali asi deset milionů korun. Spolu s penězi od krajů, firem a dalších příspěvků či věcných darů se vybralo asi 16 milionů korun. Další peníze získá muzeum od pojišťovny a svého zřizovatele, ministerstva kultury.

Trámy na Libušín se tesaly v březnu

Řemeslníci již letos v březnu začali tesat trámy na obnovu vyhořelého Libušína. Pracovníci vsetínské firmy Teslice CZ pracují v areálu v Bystřičce na Vsetínsku. Používají tradiční způsoby, jež se využívají jen výjimečně, řekl jednatel firmy Martin Šrámek.

Trámy o různé délce tesali pomocí dvou seker. „Větší a těžší je hlavatka, tou opracováváme kulatý strom do hrubé podoby trámu. Pak přijde na řadu širočina, má širokou ostrou čepel, tou dopracováváme nahrubo opracovaný trám do finální podoby, jak potom přijde zabudovat do stavby,“ uvedl Šrámek.