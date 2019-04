Drážní inspekce: Chodkyně nehodu v Brně nezpůsobila. Šlo zřejmě o technickou závadu nebo systémovou chybu

Drážní inspekce prohlédla obě vozidla, která havarovala v centru Brna, trolejbus i tramvaj. „V úvahu připadají tři varianty, ať už je to technická závada na jednom z drážních vozidel nebo selhání člověka, případně nějaká systémová chyba. I když dnes musím říct, že selhání člověka mi nepřijde příliš pravděpodobné,“ řekl generální inspektor Kučera. Šetření je podle něj ale na začátku, zjištěné údaje bude inspekce dál vyhodnocovat.

Vyšetřování podle Kučery ale ani nenaznačuje, že by za nehodu mohla chodkyně s kočárkem, které se řidič trolejbusu měl vyhýbat, jak se v pondělí spekulovalo. „Informaci, že by nehodu způsobila chodkyně přecházející na červenou, se nám nepodařilo potvrdit. Naopak naše vyšetřování naznačuje úplně něco jiného,“ dodal Kučera.

Žádná matka s kočárkem! 👩‍👧První vyšetřování Drážní inspekce naznačuje, že "zaručená" zpráva, která včera kolovala internetem není pravdivá. Nehodu pravděpodobně nezpůsobila špatně přecházející chodkyně.

Stejně tak nebyly pravdivé informace o úmrtí účastníků nehody. Nikdo nezemřel pic.twitter.com/XcPJ47cQcG — Události Brno (@UdalostiBrno) April 2, 2019

Nehodu řeší i policie, ale k vyšetřovacím verzím se zatím vyjadřovat nechce. „Určitě nebudeme říkat, s jakými verzemi pracujeme, abychom od svědků zjistili co nejpřesněji, co zažili, aby to nebylo ovlivněno nějakým naším prohlášením,“ vysvětlil policejní mluvčí David Chaloupek. Policejní mluvčí Pavel Šváb v pondělí řekl, že mezi příčiny nehody může patřit technická závada, zdravotní indispozice řidiče, ale také možná chyba řidiče.

Lidé mají nárok na odškodné

Poškození z nehody mají nárok na odškodnění, přihlásit se mohou přímo na brněnském dopravním podniku. Peníze na odškodnění poputují z pojistky, kterou má dopravní podnik uzavřenou u pojišťovny Kooperativa.

„Poškození se mohou hlásit přímo na právním oddělení dopravního podniku nebo volat linku, kterou jsme pro účastníky nehody zřídili (543 171 131). Nicméně řešení čerpání prostředků na odškodnění klientů je předčasné s ohledem na probíhající vyšetřování,“ řekla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.