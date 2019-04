Při velkém zátahu našli policisté pětadvacet pěstíren marihuany. Nejvíc se zatýkalo v Ostravě

„Aktuálně jsou tři osoby z rozhodnutí krajského a okresního soudu umístěny ve vazbě. Zbytek osob je stíhán na svobodě,“ uvedl vedoucí 11. oddělení obecné kriminality ostravské policie Kamil Vašťák.

Při prohlídkách policisté zajistili 25 pěstíren, většinou šlo o pěstební stany nebo speciálně vytvořené místnosti. Z celkového počtu pěstíren jich 21 bylo odhaleno v Ostravě, za celý loňský rok jich přitom kriminalisté v krajském městě objevili deset.

Dopřávali si luxus

Zadržení jsou ve věku od 23 do 55 let, policie se ale domnívá, že pachatelů může být mnohem víc. Manželský pár, který vše organizoval, je ve věku kolem čtyřiceti let, prodejem drog si údajně vydělával na luxusní život. Dvojice v minulosti trestaná nebyla.