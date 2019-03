Krnov vyčlenil peníze na odkoupení chátrajícího Prioru. Může sloužit jako byty nebo knihovna

„O samotné koupi zastupitelé ještě nerozhodovali. O odkoupení objektu by zastupitelstvo mohlo hlasovat v červnu.“

Byty, knihovna i kavárny

Radnice v Krnově už má s objektem své plány. Mohly by tam vzniknout další byty nebo knihovna. Vyplývá to ze studie, kterou si město nechalo vypracovat u ostravské pobočky britské architektonické kanceláře RMJM. Krnov už v budově vlastní 70 bytů.

Kromě nich by tam v budoucnu mohl být i jednací sál pro zasedání městského zastupitelstva, který by byl pro místní v lepší docházkové vzdálenosti než hasičská zbrojnice v Kostelci. Sídlo by tam mohla mít i služebna městské policie.