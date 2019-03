Petr Liškutin přišel o funkci místostarosty Brna-Ivanovic. Sám nerezignoval, odvolali ho zastupitelé

V Brně-Ivanovicích tak stále tvoří koalici čtyři zastupitelé ODS s Liškutinem zvoleným za ANO. Hnutí ho ale kvůli kauze vyloučilo i s bývalým radním Brna-středu Jiřím Švachulou, který je stejně jako Liškutin ve vazbě kvůli podezření na manipulaci zakázek. Jednoho opozičního zastupitele má v Ivanovicích KDU-ČSL a druhého TOP 09.

Zastupitelé zároveň schválili snížení počtu neuvolněných místostarostů ze dvou na jednoho, a to také jednomyslně. Podle starostky by to na chod radnice nemělo mít vliv. „Byl stejně neuvolněný a neměl žádné přímé kompetence. A tady v městské části pracujeme na věcech, které jsou potřeba, všichni zastupitelé, “ řekla už dříve starostka. Jediným místostarostou tak zůstal Jaroslav Elzner (ODS).