Od prvního rande věděla, že byl její manžel špion. Žena generála Knorra sama pracovala pro CIA

„Na první schůzce mi řekl, že si mě vezme, a to se mi moc nelíbilo. Ale postupně se mi líbit začal,“ vzpomíná ve svém bytě v New Yorku manželka generálmajora Miloše Knorra Betty Lee.

Poprvé se potkali koncem padesátých let v Holandsku, kde byl Miloš na obchodní cestě. „Pracovala jsem na americkém ministerstvu zahraničí. Potkali jsme se na koktejlové party. Domluvili jsme si schůzku na oběd a pak na večeři,“ říká. Tehdy třiadvacetiletá Američanka přitom netušila, co všechno má její nápadník za sebou. Svůj příběh jí začal vyprávět až po dalších čtyřech letech, v roce 1961 poté, co se vzali.

„Z jeho minulosti jsem věděla jen něco. Věděla jsem o jeho špionské činnosti, protože když jsem si s ním poprvé vyšla v Holandsku, můj tehdejší šéf si mě zavolal a řekl, abych byla opatrná. Nahlásili to dokonce dva lidé, věděli, že je špion,“ vzpomíná manželka Miloše Knorra.

Za muže si brala dvaačtyřicetiletého úspěšného manažera nejstarší americké pojišťovny, který (kromě toho, že zastupoval generálního ředitele) měl na starosti celou Evropu a k ní i Blízký východ.