Česko získalo pozůstalost po generálu Knorrovi, veteránovi i špionovi

Vojenská kariéra Miloše Knorra byla víc než pestrá. Začínal jako prvorepublikový dragoun, působil i v československé armádě na Západě. Jako jeden ze tří československých vojáků se účastnil vylodění spojenců v Normadii. Za to dostal od krále Jiřího VI. Řád britského impéria. Po roce 1948 před komunisty z Československa utekl a pracoval pro americkou kontrarozvědku - pomáhal organizovat zpravodajské sítě proti komunistickému režimu v Československu. Ve spojených státech vytvořil spolu s dalšími Čechoslováky špionážní skupinu Okapi, která se proslavila dopisem Rudolfu Slánskému, ve kterém ho varovala před likvidací ze strany komunistického režimu. Státní bezpečnost dopis ale zachytila a Slánského zatkli proto o tři měsíce dřív, než komunisté plánovali.

To, že osobní pozůstalost generála Knorra Česko získalo, je zásuhou 31letého historika Pavla Palečka, který ji z USA do Prahy přivezl. Národní archiv musí podle darovací smlouvy Knorrovu pozůstalost zpracovat do konce listopadu. Pak budou všechny materiály volně přístupné jak historikům, tak veřejnosti.