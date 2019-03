Vyprávěj mi pohádky, nebo tě zbiju. Muž dostal za šikanu spoluvězně pětiletý trest

video Pět let za vězeňskou šikanu

„Svého spoluvězně měl nutit k úsluhám, měl ho nutit k vykládání nějakých pohádek. Když to odmítl, měl ho napadnout násadou od smetáku,“ uvedla soudkyně Lucie Vepřková. Kromě toho na něm v noci údajně zapálil noviny nebo ho škrtil šňůrou od sluchátek, až vězeň omdlel.

Antonín Rác přitom nebyl za šikanu odsouzen poprvé. Svého spoluvězně údajně týral, už když mu bylo sedmnáct let. O tři roky později ve vazbě v Ostravě podpálil matraci dalšímu vězni. „Nemám k tomu co říct, je to všechno zbytečné a šaškárna,“ řekl obžalovaný.

Ráce podle rozsudku usvědčují kromě výpovědi dozorce a vychovatele věznice také znalecké posudky. Rozsudek Okresního soudu v Ostravě není pravomocný a žalobkyně i obžalovaný si ponechali lhůtu na odvolání.