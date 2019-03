Stud za sousedy. Svitávku dělí spor o ubytování lidí s handicapem

V Klepačově sousedé chráněného bydlení říkají, že s jeho klienty nemají žádné problémy. Vedoucí tamního zařízení Marek Rada potvrzuje, že ani nemohou přijímat lidi, kteří mají potíže se soužitím nebo dodržováním pravidel.

Některé obyvatele Svitávky, kteří podepsali petici proti domovu, klepáčovská zkušenost i další informace přesvědčily ke změně názoru. „Teď už vím, o co se jedná,“ říká třeba Pavlína Kubešová s tím, že by svůj podpis vzala zpět. Její soused Jiří Bireš ji doplňuje: „Dneska s tím, co vím, tak se přiznám, že bych to nepodepsal a že bych celou věc řešil opravdu jenom na úrovni připomínek stavebního řízení.“

Další však stále mají obavy, že by se nových sousedů z chráněného bydlení mohly bát třeba děti. A iniciátor petice Pavel Vrána se štábem ČT odmítl mluvit.