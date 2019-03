Vlhčené ubrousky, pleny, plasty. Čistírny odpadních vod vyvezou tuny odpadu každý den

Do čistírny odpadních vod v Modřicích denně přiteče osmdesát kubíků vody – a v ní také obaly od prášků, potkani, hadry a hlavně vlhčené kapesníčky. Něco zachytí mříž, něco česla a něco projde dokonce ještě dál. „Ucpe to mříž na česle, pokud se jedná o čerpadla, tak tam se namotá dohromady těch kapesníčků víc a vytvoří takovou zátku a ta to čerpadlo totálně ucpe,“ popsal vedoucí provozu v modřické čističce Robert Hrich.

Vlhčený ubrousek je z plastu, nerozloží se

Pro čistírnu to znamená čas a práci navíc a také vyšší náklady. Denně z Modřic odvezou téměř dvě a půl tuny takového odpadu. A právě materiál hraje zásadní roli. Vlhčené ubrousky a běžný toaletní papír mají jiné složení, a tím pádem jinou schopnost rozpadnout se. Zatímco běžný toaletní papír se rozloží do minuty, vlhčený kapesník ne.

„Protože ty vlhčené ubrousky jsou vyráběné z materiálu na bázi plastu a tím pádem to se vůbec nerozloží. V přírodě za stovky, tisíce let,“ vysvětlila odborná asistentka Veterinární a farmaceutické univerzity Kateřina Kobelková.