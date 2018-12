Olej zanáší kanalizační stoky. Na usazeniny se musí s krumpáčem, prsačkami i smradometrem

Údržba kanalizace v tuzemských městech je čím dál náročnější. Musí pojmout nejen vodu, co naprší, ale i tu z umyvadel, dřezů a toalet. A právě do nich lidé víc než dříve vylévají věci, které stoky ucpávají. Hlavně tuky. Znát je to i v hlavním městě. Tam tři a půl tisíce kilometrů pražské kanalizace slouží už 112 let.