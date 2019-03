Pivní kola nemají v centru Prahy co pohledávat, zmizet by mohla v létě

Že se vozítku, které se stalo trnem v oku radnic v centrální části Prahy, říká pivní kolo, není žádné matení veřejnosti. Úředně jde opravdu o bicykl, i když má čtyři kola a je větší než leckteré osobní auto. Praha 7 zatím omezila jejich provoz v Letenských sadech tak, že zakázala vjezd do pěších zón jízdním kolům širším než 1,2 metru. Jde ale spíše o kličku než o řešení situace, kdy se po pěšinách prohánějí tak velká vozidla.

Koalice Prahy 1 hovořila již v programovém prohlášení o snaze potlačit negativní aspekty turistiky. Pivní kola, na která se vejde kolem patnácti popíjejících turistů, považují její zástupci za projev „alkoturismu“, proti kterému chtějí bojovat.

Podle radního Prahy 1 pro dopravu Davida Skály (nestr. za Prahu 1 sobě) se zákazem provozu pivních kol v centru Prahy souhlasí celoměstský radní Adam Scheinherr (nestr. za Prahu sobě). Zákaz má být oproti letenskému opatření uceleným řešením – pivní kola by se po jeho vyhlášení neměla objevit nikde v centru Prahy. Klíčové bude slovo magistrátního dopravního odboru a město také musí rozhodnout, jak velké oblasti se bude týkat.

Magistrát by chtěl zákaz pro pivní kola doplnit na stávající značky, které zapovídají vjezd nákladních vozidel do nitra Prahy. Pokud by šlo o oblast, kam nesmějí auta nad 3,5 tuny, jednalo by se pouze o území Prahy 1 a 2, kdyby to byla část města, kam nesmějí auta těžší než šest tun, nemohla by pivní kola ani do Prahy 4, 5, 6 a 7. Podle odhadů by opatření mohlo začít platit v polovině prázdnin.

Se zákazem provozu pivních kol nemá problém ani Hospodářská komora. „Tento typ podnikání je zcela v rozporu se zájmy obyvatel, historickou tradicí i duchem staré Prahy,“ míní místopředseda Hospodářské komory Prahy 1 Marek Beneš. Je ale přesvědčen, že by se podobné otázky měly řešit koncepčně. Chtěl by proto, aby vznikla pracovní skupina složená ze zástupců Prahy 1, magistrátu i komory.

V Amsterdamu už pivní kola dojezdila

Pivní kola jsou další z řady turistických atrakcí, na které si v posledních letech stěžují obyvatelé centra města. Magistrát v minulosti pomocí změny zákona docílil zákazu vozítek segway, řešilo se i omezení tzv. elektrokoloběžek, připomínajících spíše mopedy, nebo jízdních kol v některých pěších zónách. Problém s pivními koly se dotkl i jiných evropských metropolí, například Amsterdam je předloni zakázal.