V Horní Bříze přišli o zázemí zastávky. Vybojovali si alespoň čekárnu

To, že se provozovat zastávku nebo čekárnu nevyplatí, zmiňuje i SŽDC. „Pokud přistoupíme k uzavření výpravní budovy, tedy že není k dispozici ani čekárna, tak je to skutečně ze závažných důvodů, většinou tedy ekonomického charakteru,“ uvedla mluvčí správy Radka Pistoriusová.

„České dráhy mi napsaly, že odtud jezdí v průměru 48 lidí denně. Nevím, jak to počítali,“ tvrdí iniciátor petice za znovuotevření zastávky Robert Trnka.

Mělo by to fungovat podobně jako v nedalekém Kaznějově, kde má být čekárna otevřená denně od 6 do 16 hodin. Jenže redaktorka ČT ji našla zavřenou. Čekárna bez dozoru navíc podle lidí z Horní Břízy brzy přiláká vandaly.

Místní tak přišli – i když jen na několik měsíců – už o druhé zázemí. V Horní Bříze je už deset let zavřené i hlavní vlakové vlakové nádraží. Na rozdíl od zastávky se tam alespoň cestující dozví z tabulí informace o jednotlivých spojích nebo o jejich zpoždění.