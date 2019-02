Havířov možná přijde o jednu ze svých částí. Životice chtějí samostatnost

Vedení města s odtržením Životic, v nichž žije přes 1200 lidí, nesouhlasí a primátor Josef Bělica (ANO) už tamní občanskou komisi upozornil, že radnice zastavuje veškeré finanční investice do této městské části, pokud od referenda neustoupí.

Hlavním argumentem pro oddělení Životic je plánovaný obchvat města a prodloužení tamní silnice druhé třídy. „Tyto komunikace by totiž Životice rozdělily fyzicky na dvě části,“ uvedla Krůčková s tím, že místní se domnívají, že jejich samospráva by mohla proti těmto plánovaným stavbám zasáhnout a i další problémy by mohla řešit rychleji.

Dříve se už od Havířova oddělila Horní Suchá

Pokud by k oddělení došlo, Životice by nebyly první částí, která se od Havířova odtrhla. V devadesátých letech se totiž od města oddělila Horní Suchá, v níž v současnosti žije čtyři a půl tisíce obyvatel.