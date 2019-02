Do škol vyrazila pojízdná digitální laboratoř. Žákům představí nejmodernější technologie

JIC vzniklo v roce 2003 jako jeden z hlavních projektů Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Podporuje lidi ve vytváření a rozvoji firem. Jeho služby využívá každoročně přibližně stovka firem, ať už ve fázi prvotního nápadu, rychle rostoucího startupu i zavedené technologické firmy. Za 15 let podpořilo JIC přes 300 firem s téměř 6 500 pracovníky.

Digitální laboratoř v Jihomoravském inovačním centru (JIC) už funguje dva roky. Teď se jí autoři projektu rozhodli dát kola. Zatímco do FabLabu přišlo za rok tisíc lidí, pojízdná laboratoř má ambici obsloužit každý rok desetkrát tolik zájemců, což je zhruba šedesát škol. „U školy bude kamion stát tři dny a dopoledne bude vždy komentovaná prohlídka a studenty a žáky chceme motivovat, aby se přihlásili na odpolední dobrovolný program, kde si budou moct technologie vyzkoušet,“ vysvětlil manažer FabLabu Tomáš Mejzlík.

Podobnou laboratoř jinde nemají

Podle ředitele JIC Petra Chládka je to celosvětově unikátní projekt. „Hledali jsme a nikde jsme nic podobného nenašli,“ řekl Chládek.

Peníze do projektu vložil Jihomoravský kraj a Brno a také některé technologické firmy, přičemž tito partneři se budou podílet i na financování provozu. Podle náměstka hejtmana Jana Vituly (TOP 09) má být výsledkem to, že děti budou bavit přírodní vědy. „Pokud se ho podaří dosáhnout, bude to ten největší úspěch,“ řekl Jan Vitula.