V Brně otevřeli největší digitální dílnu v Česku. Využívat ji mohou firmy i veřejnost

Digitální dílnu Fablab může využívat po registraci kdokoliv. Zájemci mají k dispozici nejmodernější a také velmi drahé přístroje, ke kterým by se lidé třeba jinak nedostali. Vybavení dílny stálo tři miliony korun. Čtyřiatřicetiletý Vratislav Čmiel pracuje na Vysokém učení technickém. Do nové laboratoře chodil už během zkušebního provozu. Chtěl pořádek na stole, tak si tu vyrobil užitečné krabičky.

„Na laserové řezačce jsem si vyrobil jednoduché plexisklové krabičky. Dá se do nich umístit elektronika, která je vidět,“ popisuje svůj výrobek Vratislav Čmiel. Laserová řezačka stojí tolik, co luxusní auto. Její hlava ale dokáže vyřezávat mnohem rychleji. „Umí řezat a gravírovat do dřeva, do plastů, do plexiskla, do papíru,“ vysvětluje koordinátor FabLab Tomáš Mejzlík.