O víkendu se má vrátit ledovka. Ven jděte radši až odpoledne, radí traumatolog

Traumatolog Josef Kraus doporučuje zvýšenou opatrnost v ranních hodinách, než led roztaje. Radí s vycházkami ven počkat až do odpoledne, zejména starším občanům. Odborníci očekávají komplikace v dopravě i energetice. Namrzat totiž můžou troleje i dráty elektrického vedení.

„Když napadl sníh, ještě se to s ledem nespojilo, takže je to docela nebezpečné. Může to klouzat, takže je třeba mít nesmeky a vhodnou obuv, třeba i hůlky,“ nabádá náčelník Horské služby Beskydy Radan Jaškovský.

Na urgentních příjmech například v Motole nebo v pražské Všeobecné fakultní nemocnici je podle lékařů pátek klidný. V souvislosti s počasím zatím řešili jen drobnosti. „Hlavně zlomeniny končetin a úrazy spojené s pády,“ přiblížil Kraus.