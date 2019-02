Luhačovice dusí výfukové plyny. Lázeňské město se po třiceti letech snad dočká obchvatu

V luhačovických lázních se mimo jiné léčí i dýchací potíže, přitom vzduch ve městě zamořují výfukové plyny. Radnice plánuje obchvat už od roku 1988, zatím se ho ale postavit nepodařilo. Nebyly na něj peníze. „V osmdesátých letech minulého století už se stavba chystala a počítalo se i s jejím financováním. V květnu 1988 bylo pro obchvat vydáno dokonce územní rozhodnutí, existuje i návrh trasy,“ řekl starosta Marian Lažák (nez.).

V roce 1988 je ještě parafovali soudruzi, teď Luhačovice staré plány na obchvat vydolovaly z archivu a chtějí ho postavit v původní trase. Známé lázně by se rády zbavily až 7000 aut denně , které jezdí přes jejich centrum. A to tu Vincentkou léčí dýchací obtíže. pic.twitter.com/qmMirsl2uO — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) February 22, 2019

Po roce 1989 ale plány padly pod stůl. Vedení města je našlo v archivu a chce je oprášit. Obchvat by měl být dlouhý zhruba deset kilometrů. Při příjezdu do Luhačovic ve směru od Uherského Brodu by těsně před hranicí města vedl doprava do kopce, po horizontu kolem místní části Kladná Žilín a končil u obce Petrůvka. Trasa by asi z poloviny vedla po stávající komunikaci, která by se rozšířila, některé úseky by se budovaly nově. Výkup pozemků by podle Ležáka neměl stavbu zkomplikovat. Město má podle něj souhlas největšího vlastníka, potomků rodu Serényiů.

Pomoci by mohly státní a evropské dotace

Zastupitelé města už schválili vytvoření studie obchvatu, která vznikne v nejbližších měsících. Příprava projektu by podle starosty měla v ideální variantě trvat asi osm let, stavba samotná dva roky. Náklady se odhadují na stovky milionů korun. „Věříme, že se prostředky na výstavbu obchvatu za pomoci kraje, státu a evropských dotací podaří sehnat,“ řekl starosta Luhačovic.