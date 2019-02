Karlovy Vary a Mariánské Lázně mají šanci na UNESCO. Luhačovice už ne

Luhačovice však nominovány nebudou. Na nejvyšší příčky seznamu se nedostaly, protože podle mluvčí dostatečně nevyhovují kritériím, která nominace velkých lázní Evropy stanovuje. Mají to být významná evropská lázeňská města a musí to být takové lázně, které byly zdrojem šíření kulturních vlivů, souvisejících s lázeňstvím.

Vedle této hlavní skupiny existuje skupina dalších lokalit, která ještě na posouzení čeká. "Do této skupiny odborníci z ministerstva kultury prosadili ještě Františkovy Lázně, které tedy mají na nominaci šanci," uvedla mluvčí Cigánková.

Nominace je společnou aktivitou sedmi zemí, Česko ji koordinuje. Původně se včetně Luhačovic jednalo o celkem šestnácti lázních ze sedmi zemí. Zda z návrhu po aktuálním jednání pracovní skupiny vypadly i některé zahraniční lázně, není zřejmé.

Česko chce zvrátit stagnaci

Kdy bude nominace lázní předložena výboru UNESCO k posouzení, zatím není zřejmé. Předkladatelé návrhu jsou opatrní a snaží se nominaci vypracovat co nejdůkladněji, protože pokud je návrh jednou zamítnut, podruhé již památku nominovat nelze.

Česká republika by ráda zvrátila stagnaci, která už přes deset let provází počet památek zapsaných na seznam UNESCO. Česko má na seznamu dvanáct památek, ale od roku 2003 žádná další nepřibyla. Přestože je počet českých památek dvojnásobný, než kolik činí průměr zemí, jež zápisy mají, chtěli by je Češi získávat i nadále.