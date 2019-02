Pod rukou tekutá smrt. Odvolací soud znovu řeší ostravskou větev metanolové kauzy

Vrchní soud v pondělí znovu otevřel ostravskou větev metanolové kauzy, ve které je obžalováno šest lidí. Otrávený alkohol měli od hlavních distributorů dodávat do Havířova i na Přerovsko, kde několik lidí po jeho konzumaci zemřelo. Krajský soud jim za ohrožování zdraví závadnými potravinami uložil tresty od pěti let a čtyř měsíců do osmi let a čtyř měsíců, státní zástupce ale žádá u většiny z nich přísnější tresty. Obžalovaní naopak vinu popírají a žádají většinou o zproštění viny. Rozsudek by měl vrchní soud vynest 21. února.