Co s ministerskými paláci? Pokud by vládní čtvrť vznikla, nahradili by úředníky turisté či nájemníci

V roce 2017 ještě Babiš hovořil o tom, že by nové ministerské paláce mohly vzniknout v Holešovicích, měl však již jasnou představu o tom, co s vyklizenými historickými budovami jako Nostický palác – ty by se otevřely veřejnosti. V Nostickém paláci by pak byla k vidění například původní knihovna s 15 tisíci svazky.

Méně zajímavá by však pro turisty asi byla budova, kde dnes sídlí ministerstvo životního prostředí. Richard Brabec (ANO) a jeho podřízení chodí do práce do Vršovic. Jejich úřad ovšem stojí uprostřed obytné čtvrti, kam jako by tak docela nepatřil, byť ve Vršovicích nejsou jen bytové domy. Ostatně za jednou křižovatkou od ministerstva je stadion Slavie a za druhou radnice Prahy 10. Budova dnešního MŽP vznikla na konci 60. let a je možné, že kdyby ji ministerstvo vyklidilo, přizpůsobila by se okolí – tedy by v ní vznikly byty. Každopádně stát uvažuje o jejím prodeji.