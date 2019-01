Stav mostu u nemocnice v Třebíči se zhoršil. Ještě letos ho čeká oprava

To, že se stav nosné konstrukce mostu u nemocnice v Třebíči zhoršil ze šestého na sedmý stupeň, což je havarijní stav, ukázala lednová prohlídka. Zatím je provoz svedený ze tří do dvou jízdních pruhů, ale ještě letos se most řidičům uzavře úplně. „Jeden z největších problémů je degradující beton. Tyto špatné výsledky nám potvrdilo i Vysoké učení technické v Brně diagnostikou,“ řekla technička Krajské správy a údržby silnic Monika Vavřínková.

Na stavu mostu se podepsala letošní zima

Most z roku 1995 převádí dopravu nad železnicí a cestou vedoucí k První brněnské strojírně. Je tvořen deskovou konstrukcí sestavenou z patnácti předpjatých prefabrikátů dlouhých osmnáct metrů. Třiadvacet let a hlavně letošní zima se podle Moniky Vavřínkové na jeho stavu výrazně podepsaly. Do nosníků navíc zatéká voda, zamrzá a trhá celou konstrukci. Proti tomu měly sloužit odvodňovací otvory. Na mostě je už ale jen část z nich. Některé v minulosti při drobných opravách zabetonovali.

Vlastníkem mostu je Kraj Vysočina, který rozhodne, co s ním dál. „Vypadá to, že ho budeme muset rozebrat a znova celou tu první část postavit,“ řekl hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD). Opravovat se budou i nájezdové rampy, které jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic. Dobu opravy odhadují projektanti zpracovávající projekt pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny na šest měsíců.

Přes most projede třináct tisíc aut denně

Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic projede přes most denně přes třináct tisíc aut, z toho asi dva tisíce je nákladních. Most navíc navazuje na frekventovanou silnici I/23. Podle starosty Třebíče Pavla Pacala (Pro Třebíč) oprava mostu do dopravy ve městě citelně zasáhne, uznává ale, že kvůli bezpečnosti ji nelze odkládat. „Budeme hlídat termíny prací, aby stavba probíhala co nejrychleji. Současně posílíme dohled městské policie na objízdných trasách,“ řekl Pacal.