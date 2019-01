V Třebíči opravují další most. Poškodila ho objížďka

Lávka v třebíčské čtvrti Poušov je svým způsobem unikát. Jde o montovaný železný ponton ze 40. let minulého století. Bez větších oprav vydržela sedmdesát let. „Mosty se vyráběly ve Velké Británii a ve válečné Evropě byly hojně používány, protože se daly rychle smontovat,“ popisuje most mluvčí městského úřadu v Třebíči Irini Martakidisová.

Pokuty rekonstrukci mostu nezaplatí

Roční uzavírka jiného mostu v centru města ale památku téměř zničila. „Byla poškozena celá horní výdřeva,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy městského úřadu v Třebíči Aleš Kratina. Podle propočtů radnice po mostě jen za poslední rok projely téměř dva miliony aut.

Zkázou pro unikátní most byla hlavně těžká vozidla, která tudy i přes zákaz jezdila. Nosnost mostu je omezena na dvě tuny. Během uzavírky na něm strážníci městské policie zastavili i traktor nebo autobus a stovky řidičů dodávek. „Ta nejzávažnější provinění byla potrestána blokovou pokutou,“ řekla mluvčí městské policie Lucie Šerková.

Unikátní stavbu přesune město jinam

Vybraná částka přesáhla třináct tisíc, opravu mostu to nezaplatí ani z desetiny. Dvousettisícová investice má ale most jen držet ještě rok v provozuschopném stavu. Pak ho nahradí betonová stavba. Unikátní konstrukce se ale město zbavovat nechce. „Těch mostů se tady už příliš nezachovalo v České republice. My tady máme zrovna dva, takže se k němu nezachováme macešsky a přesuneme ho jinam,“ vysvětlila mluvčí radnice.