Železničáři zastavili demolici stavědel na hlavním nádraží v Brně. Historické věže chtějí památkáři zachránit

Když se to dozvěděl architekt Mikuláš Medlík, který se železničním stavbám věnuje jako svému koníčku, lekl se. „Snažil jsem se dělat všechno pro to, abych informoval památkovou péči nebo SŽDC, abych zabránil té demolici. V podstatě je ta stavba dochovaná přesně tak, jak ji před těmi sto lety postavili, v tomhle smyslu je to unikátní,“ vysvětlil Mikuláš Medlík.

Výluka hlavního nádraží se může protáhnout

V zahraničí podobné stavby fungují jako muzea nebo tam lidé chodí na kávu. Podle architekta by tomu tak mohlo být i v Brně. „Například stavědlo číslo pět má krásný výhled, tam bych si dovedl představit kavárnu. Myslím, že by se provozovatelé poprali, kdo by ji chtěl v této atraktivní lokalitě mít,“ řekl Mikuláš Medlík.

Projektant by měl náhradní řešení navrhnout do konce tohoto týdne. „Při případném novém řešení lze ale předpokládat nedodržení termínu ukončení prací letos v prosinci,“ podotkl Josef Skřivánek ze SŽDC. Znamenalo by to podle něj prodloužení roční výluky hlavního nádraží, kvůli které musí dvě třetiny cestujících jezdit v Brně z jiných nádraží než z hlavního.