Armáda spásy už na Ostravsku rozdala čtyři iglú. Lidem bez domova pomáhají přečkat mrazy

Iglú by se mohlo nabízet i za rok

V ostravském regionu má Armáda spásy k dispozici na deset mobilních přístřešků, každý v hodnotě pět tisíc korun. V případě, že se po letošní zimě osvědčí, chce ho Armáda spásy nabízet lidem bez domova i v příštích letech.

Projekt pochází z Francie. Do Česka jej přivezli propagátoři Pavla Klečková a Manu Chilaud. Iglú se již rozšířila i do dalších měst – například do Hradce Králové, Olomouce nebo Litoměřic. Projekt je zatím ve zkušebním provozu a v některých městech se ještě čeká, až ho schválí vedení radnic.