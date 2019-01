Zdravé podzemí, zdravý zámek. Šachty pod zámkem v Buchlovicích čistí dělníci

Stovky metrů štol pod buchlovickým zámkem původně odváděly vodu. Důmyslný systém po nuceném odchodu majitelů chátral, zanášel se a ublížily mu i neodborné zásahy v 70. letech. Teď už památkáři vědí to, co barokní stavitelé. Aby ozdravili zámek, musí ozdravit podzemí.

„Práce jsou velmi ztíženy, dají se třeba přirovnat k hornickým pracím v nízkých štolách. Ale původní konstrukce jsou velmi dokonalé a často stačí obnovit, renovovat jenom určité destruované úseky a systémy potom už znovu fungují,“ vysvětlil architekt z Národního památkového ústavu Zdeněk Chudárek.

Zámecký park v Buchlovicích je do března uzavřený. Dělníci tam čistí a opravují odvodňovací štoly. pic.twitter.com/IEEUQWJrJN — Luboš Dostál (@Dostal_CT) January 15, 2019

Cihly ve stěnách štol musí dělníci pro dobré fungování odvodňovacího systému obrousit, některé zanesené úseky ale museli prokopat a vytvořit štoly nové. „Začínají někde ve svahu nad zámkem a končí v buchlovickém potoku,“ popsal Chudárek. O tom, kudy štoly vedou, nemá příliš záznamů a práce je tak především pátráním.

K tomu využívají zasypané šachty, které ústí na zem. „Otevře se šachta, ta je úplně plná a my tam pak vlezeme a celé se to čistí. Tak se to dělalo v prvním úseku a dělá se to i tady,“ popsal metodu dělník Roman Kopal.

Dohledání, vyčištění a oprava všech štol pod buchlovickým zámkem má stát víc než 11 a půl milionu korun. Brány parku i samotného zámku se návštěvníkům znovu otevřou v březnu.