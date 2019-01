V Hranicích plánují MHD zdarma. Jízdné město uhradí z vybraných pokut za rychlou jízdu

Radnice si od změny slibuje hlavně zlepšení životního prostředí. Podle zástupců města má MHD v bezplatném režimu fungovat od dubna. „Má být zdarma úplně pro všechny. Důvodem je snaha omezit automobilovou dopravu,“ sdělil redaktor České televize Dušan Gavenda.

Podle zástupců radnice se na zvýšené prašnosti v Hranicích podílí zejména automobilová doprava, malé zdroje znečištění ovzduší, jako je vytápění domů, velké průmyslové podniky i vzdálené zdroje například z Ostravska. Část škodlivin město pochopitelně ovlivnit nemůže, automobilovou dopravu však ano – a právě ta může podle expertů za třetinu všech prachových částic.

„Město již předloni vyměnilo dieselové autobusy. Doprava je tak ekologičtější,“ dodal Dušan Gavenda s tím, že provoz zajišťují elektrobusy. Hranice se tak podle zástupců radnice staly prvním městem v zemi, které u městské hromadné dopravy kompletně přešlo na elektropohon. Provozovatelem MHD v Hranicích je dlouhodobě společnost ČSAD Frýdek-Místek, se kterou město loni podepsalo nový desetiletý kontrakt.

Městská kasa se příliš neprohne

Městskou kasu by však MHD zdarma příliš zatížit neměla. Hranice provoz MHD dotovaly asi dvěma miliony korun ročně. Pro letošní rok totiž schválili zastupitelé částku o půl milionu korun vyšší, která by měla jít právě na městskou hromadnou dopravu. V budoucnu by navýšení nemělo překročit milion korun.

Jde přitom o peníze, které město vybírá na pokutách za rychlou jízdu. V únoru budou hraničtí zastupitelé schvalovat podmínky pro přepravu zdarma. „Těm, kdo nakupují dlouhodobé jízdenky, doporučuje město jejich pořízení zvážit,“ dodal Dušan Gavenda.

V Hranicích na Přerovsku se zatím platí za jízdenku osm korun. Plánované cestování zdarma má motivovat lidi, aby nechávali automobily doma a spoléhali se na veřejné spoje. Radnice tak podle ČT věří, že počet cestujících v MHD minimálně zdvojnásobí.

Zadarmo se jezdí například ve Frýdku-Místku, přepravu zdarma pro děti a seniory již schválili zastupitelé loni například v Českých Budějovicích, podobně také loni v Karviné.