Vědci budou v Česku zkoumat vliv špatného ovzduší na zdraví. Do studie zapojí stovky lidí

Nový projekt by měl odhalit, jak moc život ve znečištěném prostředí ničí lidem zdraví. Ostravská univerzita požádala o spolupráci mimo jiné tamní strážníky, kteří vyrážejí do ulic za každého počasí. „Na hlídce přitom stráví minimálně 10 hodin. A to i ve dnech takzvané smogové situace,“ uvedla redaktorka ČT Pavla Krůčková.