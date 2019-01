Místo filmařů dělníci. Zámek Červená Lhota je kvůli odbahnění bez vody

Na odbahnění se na Červené Lhotě připravovali osm let. Po dně rybníka se dá v současnosti i projít – musela se tam totiž vybudovat speciální panelová cesta v délce více než jeden kilometr.

Zabahněný rybník je přitom výsledkem špatného hospodaření s půdou. Voda, kterou půda nedokáže vsáknout, s sebou naplaví veškeré sedimenty. „Tím, že se jinak hospodaří na polích, že se splachuje ornice, že nejsou meze,“ vysvětlil kastelán zámku Červená Lhota Tomáš Horyna důvody, proč se do rybníka dostalo bahno.

Práce by měly skončit přibližně v červnu

„Práce probíhají tak, že shazujeme sediment k nakládce, nakládá se na automobily a vozí se na zemědělské pole do obce Deštné,“ uvedl jednatel společnosti Hydro & Kov, s. r. o. Petr Ježek.

Zatím je rybník zbaven zhruba poloviny bahna. Pouhým odbahněním ale práce neskončí; součástí investiční akce za téměř 18 milionů korun je také rekonstrukce bezpečnostního přelivu, který už není funkční, a stavba nové lávky.

Práce by tak v Červené Lhotě měly skončit zhruba v červnu, to by už rybník měl být nově napuštěný.

Pokud se bude s vodou jinak hospodařit, v budoucnu by odbahňování nemuselo mít takovou podobu jako teď, domnívá se Horyna. „Odbahňovat se samozřejmě bude muset, to se dělalo vždycky. Nebude to ale mít takový invazivní charakter jako v současnosti,“ řekl.