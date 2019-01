Karviná vyhlásí nové bezdoplatkové zóny. Město chce dostat pod kontrolu obchod s chudobou

„Další zónou je Karviná-Fryštát, kde už také máme vyhlášenou bezdoplatkovou zónu na některých ulicích, ale budeme ji rozšiřovat. Objevily se poznatky, že by tam mohly vzniknout ubytovny… Překupníci tam vykupují byty,“ uvedl mluvčí Karviné Lukáš Hudeček.

V Karviné je bez doplatků už významná část města. K šesti původním zónám by se dvě nové měly přidat do konce měsíce. Tak jako u všech zón se bude omezení týkat jen těch obyvatel, kteří se do lokalit teprve nastěhují.

Svou zónu chce i Orlová

Do června by chtěli bezdoplatkové zóny vyhlásit i v Orlové. Původně uvažovali

o 11 místech, nakonec se zaměří jen na pět. „Žádost bychom chtěli podat samozřejmě co nejdříve, ale nikdo nepočítal, že problematika bude tak obsáhlá. Počítáme, že by to mohlo být snad kolem června,“ uvedla místostarostka Orlové Naděžda Kubalová (Volím Orlovou).