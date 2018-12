Konec plastů na VUT. Škola zruší neekologické kelímky v menze a igelitové tašky

Od roku 2019 se budou studenti VUT setkávat v menzách pouze s kelímky z biologického, a snáze rozložitelného plastu. „Jednáme už ale i s výrobci papírových kelímků. Jakmile vyřeší otázku cejchování míry s Českou obchodní inspekcí, rádi bychom v budoucnu přešli na kelímky papírové,“ řekla ředitelka Kolejí a menz VUT Dagmar Vlčková.

V budoucnu by pak kelímky nemusely být potřeba vůbec, protože je nahradí automaty na vodu, kterou si studenti načepují do vlastních lahví. Automaty na vodu by se mohly objevit například v menzách v areálu Pod Palackého vrchem, na fakultách informačních technologií a strojního inženýrství, stejně jako na fakultě chemie.