Náměstek hejtmana vysvětloval v orlovské nemocnici škrtání lůžek. Zaměstnanci s rozhodnutím nesouhlasí

Zaměstnanci nemocnice s tím ale nesouhlasí a kvůli změnám protestují. „Kromě náměstka hejtmana dorazil na jednání i ředitel nemocnice Karviná-Ráj. Snažili se personálu vysvětlit, co by optimalizace znamenala,“ zjistila redaktorka České televize Lucie Botorová, podle níž by se změny týkaly akutní lůžkové části, ortopedického a chirurgického oddělení.

V Orlové by naopak vzniklo několik dalších lůžek v léčebně dlouhodobě nemocných. Počet personálu by měl být v nemocnici zachován, ale část zaměstnanců by se musela přemístit do okolních zařízení.