Veterináři chtějí udělat tečku za africkým morem prasat na Zlínsku. Veškerá opatření skončí v únoru

„Stále do konce roku budeme obměňovat pachové ohradníky, protože potřebujeme, aby pohyb divokých prasat, byť jsou všechna negativní, byl co nejmenší. To znamená, aby zůstávala v této oblasti. Od 1. ledna bychom umožnili individuální odlov pro vlastní spotřebu lovce v celé zamořené oblasti, to znamená, že už by nemuseli vozit prasata do asanačního podniku,“ řekl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.