Zákaz vstupu do lesů a polí v okolí Zlína skončil. Veterináři ho vyhlásili loni kvůli africkému moru prasat

Do Evropy, ale i Jižní Ameriky byla nemoc z Afriky zavlečena už ve druhé polovině 20. století, na evropský kontinent se znovu dostala v roce 2007. Nákaza se tehdy objevila nejprve v Gruzii a odsud se rychle šířila do dalších zakavkazských republik, Ruska, na Ukrajinu, do Běloruska, Litvy, Polska a Lotyšska. V Evropě se dlouhodobě africký mor vyskytuje na Sardinii, jedná se však o izolovanou lokalitu, odkud se nákaza nešíří.