Policisté pochytali 24 drogových dealerů, šířili pervitin či extázi po Vysočině

„Dále policejní komisař zahájil trestní stíhání dvaadvacetiletého muže, který byl pro tento trestný čin obviněný ze spáchání zvlášť závažného zločinu,“ doplnil Uhlíř. Zmíněný muž podle policie drogy obstarával, přechovával a předával dealerům i koncovým uživatelům drog. Hrozí mu vyšší trest než ostatním stíhaným, a to od dvou do deseti let vězení.