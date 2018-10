Do ostravské koalice už nepatří. Ostravak a ODS jsou o ní však připraveni jednat

„Hnutí Ostravak a ODS sdělují, že jsou připraveni obnovit s hnutím ANO jednání o ustavení nové radniční koalice, která však musí probíhat zcela otevřeně, nikoliv zákulisně. Zároveň deklarují, že v takovémto případném jednání budou vždy vystupovat jako uskupení, které buď do nové koalice vstoupí společně, nebo společně zasednou v opozičních lavicích,“ uvedli v prohlášení představitelé obou uskupení.

Lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák poukázal na to, že připadaly v úvahu i různé varianty trojkoalice s 30 a více hlasy. Tvrdí, že primátor to považoval za málo stabilní. Zopakoval, že čtvrteční obměnu koalice vnímá jako velké překvapení. Uvedl, že pokud je hnutí ANO osloví, jsou připraveni jednat otevřeně a bez emocí.

Dosavadní koalice, kterou tvořilo ANO, Ostravak, ODS a lidovci měla převahu 33 hlasů. V případě, že by byla uzavřená původně avizovaná koalice kopírující současnou, měla by převahu 37 hlasů.

Macura již řekl, že jednáním se nebrání a rozšíření koalice si dokáže představit. „Nicméně bez jakýchkoliv dalších podmínek,“ řekl. Připustil, že koalice s nepříliš výraznou většinou ho netěší. „Preference čtyřkoalice byla právě motivována i tím mít trochu větší převahu v zastupitelstvu, takže mám zájem nalézat nějakou podporu, nějakého dalšího účastníka koalice, ale jestli se to nepodaří, tak to přežijeme,“ doplnil.

Poukázali na to, že současná koalice tvořená ANO, lidovci a Piráty má většinu 29 hlasů z pětapadesáti, což není výrazná početní převaha, a vláda v takové koalici bude proto obtížná.

„Jsme součástí funkční koalice ve městě a naším primárním zájmem je, aby ta koalice pokračovala. Myslíme si, že je to dobré pro město. Koalice ve volbách výrazně posílila, tudíž by představovala velkou stabilitu.“

Primátor ve čtvrtek avizoval, že rada bude mít místo 11 členů devět, z toho tři neuvolněné. „Rada takhle fungovat může, ale co se týče těch kompetencí, tak si myslím, že by to bylo na úkor kvality práce,“ uvedl Semerák.

Lídr ODS Zdeněk Nytra zopakoval, že pro ODS je nastalá situace nepříjemným překvapením, protože celou dobu jednání vnímala jako seriózní. „Určitě nejsme tou příčinou, proč se jednání otočila tímto směrem. Nejsme v pozici, že bychom hnutí ANO dávali nějaké nabídky. Jasně jsme dnes deklarovali, že jsme připraveni jednat, když nějaká opravdu seriózní nabídka přijde,“ uvedl v pátek Nytra.