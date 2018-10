Výbuch na Prostějovsku poničil 50 domů, někteří majitelé odškodnění od pojišťovny nedostanou

Tlaková vlna na domech v okruhu několika stovek metrů od epicentra výbuchu poškodila nejen střechy či okna, ale podle starosty značně poničila také interiér, kterým se prohnala. „Poškozená jsou často například futra, a dokonce i nábytek,“ podotkl Peška. Škody způsobené výbuchem na jednotlivých domech a jejich vybavení se podle něj často pohybují ve stovkách tisíc korun.

Někteří majitelé poškozených domů odškodnění nedostanou

Ne všichni majitelé poničených domů ale můžou počítat s finanční náhradou od pojišťovny. Někteří obyvatelé Mostkovic si už podle starosty postěžovali, že pojišťovny jim zaplatily zlomek vzniklé škody.

„Někteří lidé měli pojistky už staršího data, kdy do nich nebyly výbuchy a pády letadel zahrnuty. Začalo se to do nových pojistek přidávat až po roce 2011. Pak jsou lidé, kteří mají pojištěny jenom domácnosti a nemají pojištěny nemovitosti. Někteří lidé nemají vůbec pojistky,“ podotkla Všetičková, podle které pojistku neměla uzavřenou jedna z rodin, která po výbuchu přišla o dům.