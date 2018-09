Výbuch domu v Mostkovicích policie vyšetřuje jako obecné ohrožení. Demolice zničené budovy skončila

Výbuch v rodinném domě v Mostkovicích na Prostějovsku, při kterém zemřel zřejmě majitel domu, vyšetřuje policie pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Co stojí za příčinou exploze, zatím není jasné. Objasnit by to měly expertizy, jejichž výsledky však mohou trvat několik týdnů až měsíců.