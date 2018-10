Medvěd potrhal na Valašsku další ovce. Myslivci si na něj chystají gumové broky

Medvěd v regionu potrhal od poloviny září devět ovcí a dvě kozy, nikdy je ale nežral. Zničil také šest včelínů a jednu třešeň, objevil se i v blízkosti lidských obydlí.

Ochránci přírody doufají, že se před zimou sám vrátí zpět do lesů a nebude potřeba situaci řešit, přesto připravují opatření, kdyby se zvíře v oblasti drželo dál. „Není nám to lhostejné, i veřejnost očekává, že něco uděláme. Ne, že to budeme jen monitorovat a vyhodnocovat škody,“ říká František Šulgan ze Správy CHKO Beskydy.

Myslivci mají medvěda zaplašit střelbou do vzduchu

Právě proto mají experti připraveny i různé varianty toho, co by bylo možné udělat. Už teď mají myslivci pokyn pokusit se medvěda při setkání zastrašit střelbou do vzduchu. K zaplašení je možné také použít gumové broky, které se střílí do svaloviny, aby medvědovi neublížily.

Podle Šulgana je možné dál pokračovat ve vyhodnocování toho, jak se zvíře chová, jaké způsobuje škody a na co se zaměřuje: „Zdejší prostředí mu nahrává. Má nachystané úly, kolikrát nezabezpečená hospodářská zvířata. Je hodně ovoce, opuštěných sadů, je zde roztroušená zástavba.“