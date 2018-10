Plán na průmyslovou zónu v Liticích se bude znovu posuzovat. Krajský soud zrušil povolení

Krajský úřad a po odvolání spolku ministerstvo životního prostředí konstatovaly, že stavba průmyslového parku na 13 hektarech nemá významný vliv na životní prostředí. Uvedly, že stačí takzvaná malá EIA, tedy zjišťovací řízení.

Proti zóně vystupuje dlouhodobě část obyvatel Litic sdružená v zapsaném spolku Jsme doma v Liticích. Tvrdí, že velké haly změní venkovský ráz, zvýší dopravu a přivedou stovky dělníků z ciziny.

Pro zrušení předchozích rozhodnutí kraje a následně MŽP bylo podle soudce Krysla několik důvodů. „Ve lhůtě 45 dnů se nepodařilo prokázat, že to (stavba) potenciální vliv mít nemůže, takže to teoreticky mělo jít do druhé fáze (velké EIA – posouzení vlivu stavby na životní prostředí),“ uvedl.

Podle Krysla jsou v rozhodnutích další vady, není zřejmé, zda v plánovaných halách budou sklady, nebo výroba. „Správní orgán pak není způsobilý záměr posoudit, protože neví, jaká výroba a v jakém rozsahu tam bude,“ uvedl.