V Liberci natáčí americký velkofilm. Podle scén jde zřejmě o další díl Spider-Mana

Američtí filmaři pro své potřeby proměnili liberecké náměstí v pražský karneval světel. Natáčení se musela přizpůsobit okolní doprava, ale i místní obchody a kavárny.

„Musíme svítit celou noc, musí být jako otevřeno, aby to vypadalo, že se tady něco děje. Moje pracovní doba je teď od devíti do pěti a potom od sedmi večer do šesti do rána,“ popisuje manažerka místního obchodu Ema Tóthová.

Filmový fanoušek Dominik Bohuslav z Hodkovic nad Mohelkou se kvůli náznakům, že půjde o scény ze Spider-Mana, hned přihlásil do komparzu. „Mám převlek tradičního Čecha, respektive stánkaře. Chodím v davu a různě bavím lidi a tak,“ popsal ČT svou roli.